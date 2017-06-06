Дарье Клюкиной удалось собрать больше подписчиков своего микроблога чем у победительницы шоу «Холостяк» — Евгении Никулиной. На данный момент их количество перевалило за отметку в полмиллиона, что примерно в четыре раза больше чем у Никулиной.

По мнению большинства телезрителей, Дарья Клюкина была самой яркой участницей проекта. Однако, очевидно, что она в отличие от других участниц пришла в проект исключительно за славой, а не для того чтобы строить любовь. Стоит отметить, что это у неё определенно получилось, подписчиков её инстаграма уже более полумиллиона. Это позволяет довольно неплохо зарабатывать на рекламе уже сейчас. Когда Илья Глинников захотел приехать к Даше Клюкиной, которая к тому времени покинула проект по своему желанию, чтобы поздравить её с днем рождения, выяснилось, что на протяжении всего времени её участия в проекте у неё был парень. Выходит, что она просто умело, обвела вокруг пальца Глинникова и организаторов телепроекта.

Впрочем, это была не единственная девушка, которая пришла в проект ради славы. Снежана Самохина и Мадина Тамова буквально идут по пятам за Дарьей, также с большой скоростью набирая подписчиков. Снежана например уже претендует на место Елены Летучей в программе «Ревизорро».