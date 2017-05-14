Дима Билан и Елизавета Качурак посетили шоу «Вечерний Ургант»

12 мая в гостях у Ивана Урганта побывали певец Дима Билан и его подопечная, победительница шоу «Голос. Дети» Елизавета Качурак. Певец призвал администрацию Калача-на-Дону, родного города Лизы, помочь талантливому подростку – она достойна помощи.

В эфире «Вечернего Урганта» ведущий задавал Елизавете много вопросов. Лиза призналась, что прошла кастинги и попала на шоу с третьего раза. Все перенесенные неудачи закалили девушку, она не отказалась от своей мечты. Школьница уверена, что каждый неудачный кастинг – не трагедия, а опыт, который надо принять.

Песня, которую Елизавета выбрала для финала, поражала своей «взрослостью». Ургант поинтересовался, неужели в 13 лет нельзя было выбрать что-нибудь попроще, чем «Молитва». Но Лиза заявила, что не хотела исполнять легкомысленные песенки для подростков, а данная композиция ее чем-то зацепила. Наставник отметил, что его юная подопечная – серьезный человек. На стадии полуфинала он предлагал на выбор своей команде только качественную музыку, а Лиза расплакалась, слушая «Молитву». Билан понял, что девочка нашла именно «свою песню», «резонанс» произошел, и именно эта песня принесет ей победу.

В беседе Лиза рассказала о своей обиде на жителей ее родного города Калач-на-Дону. Она прославила родной город на всю страну, а встречали с поздравлениями ее только родные, близкие и друзья. Никто не пришел поприветствовать юную землячку. Иван Ургант пошутил, что матери, воспитавшую такую дочь, нужно дать пост вице-мэра городка. Билан серьезно отметил, что Лизе этого не нужно, а вот помочь талантливому подростку на уровне городской администрации просто необходимо.