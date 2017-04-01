Дима Билан вернулся из Исландии и собирается в страны Прибалтики

Дима Билан готовится посетить страны Прибалтики. Артист опроверг слухи о своей «ужасной» болезни, сообщив, что собирается в гастрольный тур. Тем самым популярный исполнитель доказал, что не только жив и здоров, но и отлично себя чувствует.

Не так давно популярный поп-исполнитель Дима Билан вернулся со своей поездки в Исландию. Почему артист выбрал для отпуска именно эту страну, неизвестно. Есть версия, что он вовсе не отдыхать ездил, а работать над новым проектом.

Как бы там ни было, Дмитрий уже вернулся, но в Москве задерживаться надолго не намерен. Сегодня, 1 апреля, артист сообщил, что отправляется в гастрольный тур. Начать свои весенние концерты он намерен в российской столице, дальше поедет в отдаленные российские регионы, а затем планирует посетить города стран Прибалтики. Таким образом, весенний график у Дмитрия получается не просто очень насыщенным, но еще и с очень широкой географией.

Судя по тому, насколько напряженно работает Дима Билан, становится совсем не удивительно, что у него возникают постоянные проблемы со здоровьем. Популярный артист ранее признался, что страдает от хронической усталости. А недавняя фотография с капельницей просто-таки повергла поклонников в шок.

Поэтому не удивительно, что вокруг Димы Билана постоянно ходят различные, не очень приятные сплетни. Как бы там ни было, удостовериться, что он жив и здоров, поклонники смогут уже на ближайших концертах исполнителя.