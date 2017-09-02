Дмитрий Борисов рассказал, как отговаривал Андрея Малахова покидать «Первый канал»

Дмитрий Борисов в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал, что просил Андрея Малахова не уходить из «Пусть говорят». Пока Дмитрий Борисов вел программы новостей – он дружил с более известным шоуменом, а теперь ведущие станут конкурентами. Зритель будет выбирать, на какую кнопку ему нажать вечером, какой канал посмотреть – «Первый» или «Россию».

Дмитрий Борисов, новый ведущий шоу «Пусть говорят», рассказал журналистам, что понимает своего друга Андрея Малахова, ушедшего на «Россию 1», но при этом он сам просил шоумена не покидать свое шоу. Желание что-то поменять в жизни после 35-и – это нормально: ему самому «стало тесно» в формате выпусков новостей. А Малахов 16 лет отдал скандалам и семейным разборкам одного и того же шоу. Первым человеком, которому Дмитрий Борисов рассказал о своем назначении именно в шоу «Пусть говорят», стал Андрей Малахов. Бывший ведущий новостей отметил, что никогда не «подсиживал» друга и не хотел попасть в шоу такого формата.

Отговорить от принятого решения Малахова Борисову не удалось – тот не нашел с новым продюсером шоу общего языка. Другу и преемнику Малахов пожелал удачи и дал совет поработать над имиджем: рейтинговое шоу – не выпуски новостей.

Борисов отметил, что «друг – всегда брат», но теперь он с Малаховым подробности своих эфиров обсуждать не сможет, даже если захочет. Ведущие – не конкуренты и тем более не враги, но конкурируют каналы «Первый» и «Россия», предлагая расслабиться за просмотром скандальных шоу «Прямой эфир» и «Пусть говорят». Даже если в студию к Малахову придет Пугачева, а к Борисову – Галкин, друзья не смогут обсудить поведение звездной пары из-за целого ряда правил и ограничений.