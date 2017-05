Мой крестик это мой талисман , который всегда со мной . Конечно я снимаю его для съёмок или мероприятий , но это происходит не так часто . А у Вас есть украшения которые Вы носите постоянно , которые для Вас больше чем украшения? Этот крестик покупала в @epl_diamond. Бриллианты — идеальный подарок, но говорят крестики нельзя дарить . Что Вы думаете об этом ? Лично я верю, что у каждого должен свой собственный талисман, а лучше с бриллиантом, чтоб на удачу #якутскиебриллианты #эплдаймонд #musthaveЭПЛ

A post shared by Екатерина Капелюш-Колисниченко (@kolisnichenko_official) on May 30, 2017 at 6:23am PDT