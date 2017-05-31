Екатерина Колесниченко, известная участница телевизионного проекта «Дом-2» недавно рассталась со своим мужем. Не долго горевав и не получив еще официального развода, девушка решила завязать новые отношения с парнем, с которым познакомилась на отдыхе в Турции

Участница телевизионного проекта «Дом-2» Екатерина Колесниченко еще в прошлом году заявила о том, что их браку с Никитой Капелюшиным пришел конец. Девушка никого не обвиняла и поблагодарила бывшего супруга за хорошую семейную жизнь, но заявила, что пришло время расстаться, так как они совсем разные с Никитой люди. Правда пока официального документа о разводе пара не получила, поскольку не подавала документы на расторжение брака.

Не смотря на это, Екатерина считает себя полностью свободной девушкой, которая может строить новые отношения. Так отдыхая в Турции Колесниченко познакомилась с привлекательным молодым человеком, с которым и завязала новый курортный роман. По словам Екатерины, пара познакомилась на концерте Тимоти, который проходил в Турции. Молодой человек сам попросил разрешения познакомиться с девушкой и получил одобрение со стороны Кати.

Молодого человека зовут Александр Шепель, на данный момент он живет в Украине, в Киеве, является владельцем сети фитнес клубов. Девушка отметила, что паре трудно поддерживать отношения на расстоянии, но они пытаются это сделать с помощью современных средств связи. Пока ни Катя, ни Андрей не приезжали друг к другу в гости, поскольку оба человека очень заняты собственными делами.

Сама Екатерина заявила, что всю свою жизнь она не очень верила в серьезность отношения, которые завязались на курорте. Она даже не знает получит ли продолжение этот курортный роман, но пока ей комфортно и так. Со своим возлюбленным они созваниваются пару раз в неделю. И пока им этого достаточно.