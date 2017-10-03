На образовавшееся в группе «Серебро» место солистки метит бывшая звезда шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко. После ухода из «Серебра» Полины Фаворской Макс Фадеев объявил о кастинге на замещение вакантной должности, и сейчас многие видят себя в команде продюсера. Чтобы попасть в «Серебро», достаточно спеть песню с указанным тэгом и опубликовать его в соцсети до 8 октября.

Экс-участница проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко приняла участие в кастинге группы «Серебро». Макс Фадеев хочет видеть свою группу не дуэтом, а трио, поэтому ищет новую солистку вместо Полины Фаворской. Для того чтобы попасть в группу, достаточно спеть, снять себя на видео и выложить его в «Инстаграме», сопроводив хештэгом “SEREBROBQCASTING”. Для Фадеева Катя решила исполнить две песни: композицию Лолиты «На скотч» и «Слушай мое дыхание». Рекламируя себя, Екатерина отмечает, что у нее имеется музыкальное образование и опыт в шоу-бизнесе. Девушек с похожей биографией в Сети более чем достаточно, конкуренция у Кати огромна, Макс Фадеев будет пересматривать тысячи видео претенденток, а выберет одну.

Вместе с сестрой Юлией Колисниченко Екатерина пришла на «Дом-2» в 2010 году, они вместе пытались понравиться тогда еще неженатому Евгению Пызнарю. Роман Кати и Дениса Лысенко ничем не закончился, Филипп Алексеев бил Колисниченко и сломал ее любимую флейту. Юлия вышла замуж за Тиграна Салибекова и родила ему сына Ролана. На сегодня у сестер Юлии и Екатерины есть свой бизнес в виде караоке и салона красоты.