#SEREBROBQCASTING Люблю «SEREBRO» так что вот: Прислали мне видео из караоке 🎤- спасибо👏🏼😁 И это выложим, почему бы и нет) ❤️❤️❤️ Исполняю в караоке одну из любимых мной песен Лолиты – «На скотч» 😊 Слушаем➡️комментируем➡️не забывайте про«❤️» мне приятно 🙏🏼😘

A post shared by Екатерина Колисниченко (@kolisnichenko_official) on Oct 2, 2017 at 9:16am PDT