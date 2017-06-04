Екатерина Никулина смогла покорить сердце Ильи Глинникова. В прошлую субботу на финале щоу «Холостяк» стало известно о любви актера к девушке. Зрители проекта до последнего верили в победу Мадины Тамовой, которая с ходу понравилась семье артиста.

Вчера состоялся финал проекта «Холостяк» на котором Илья Глинников сделал решающий выбор, который немного удивил зрителей. Дело в том, что многие верили в победу Мадины Тамовой, которая во время знакомства с семьей знаменитости сразу покорила их. Бабушка даже пошутила, что знакомство с другой избранницей не имеет смысла. Но сердце артиста подсказывало, что восточная красавица не может сделать его счастливым.

Ранее он признался, что влюблен в одну из участниц шоу, и как стало известно в прошлую субботу, его сердце принадлежит Екатерине Никулиной. Блондинка с голубыми глазами сумела заставить артиста, который разочарован в любви, снова поверить в это великое чувство.

Возлюбленная звезды сериала «Интерны» признается, что когда в заключительном этапе между ними происходил диалог, он выглядел так, будто актер говорит ей «нет». В конце своей речи Глинников заявил, что даже если бы девушек на проекте было больше, он все равно выбрал бы Екатерину, только на это ушло бы больше времени. После этих слов достал шкатулку, где было то самое заветное кольцо, о котором мечтали все участницы проекта. Артист признался, что доволен своим выбором, сейчас они с возлюбленной строят отношения, у них большие планы на совместное будущее.