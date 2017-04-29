Елизавета Качурак из “Голос дети” призналась, что выпила на ночь перед финальным выступлением успокоительное средство, а на сцене так волновалась, что стучала зубами. В итоге девочка вышла победительницей финала, обойдя свою главную конкурентку Денизу Хекилаеву.

Тринадцатилетняя певица из города Калач-на-Дону Елизавета Качурак из команды Димы Билана стала победительницей 4-го сезона вокального шоу “Голос дети”. По ее словам, победа была для нее полной неожиданностью. С самых первых прослушиваний, она не ставила перед собой цель вырваться вперед, просто старалась выложиться на все 100% на каждом этапе. В ночь перед выступлением девочке пришлось выпить успокоительное, чтобы заснуть, а на сцене у нее вдруг предательски стали стучать зубы. Впрочем, как рассказала исполнительница, с этой проблемой она быстро справилась. После победы Елизавета твердо поняла, что нельзя никогда сомневаться в себе.

Напомним, что в четвертом финале у Лизы были очень сильные соперники. Это Дениза Хекилаева из команды Валерия Меладзе и Алина Сансызбай из команды Нюши. Большинство из присутствующих на проекте были уверены, что победит Дениза. Ее наставник постарался на славу и подобрал самые красивые песни для своей ученицы, плюс Дениза уже является трехкратной обладательницей “Золотого Орфея”. В победу маленькой Алины Сансызбай тоже верило немало зрителей, они делали ставку на ее наивность и внешнюю трогательность. Но Лиза буквально покорила всех песней Людмилы Гурченко “Молитва”, удостоившись особых похвал от своего наставника Д. Билана.

Свой выигрыш — 500 тысяч рублей, Елизавета хочет потратить на музыкальное училище и консерваторию. А пока ей надо окончить среднюю школу.