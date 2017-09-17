Эвелина Бледанс: Рустам Солнцев призвал актрису перестать защищать бывшего мужа

Рустам Солнцев прокомментировал развод Эвелины Бледанс и Александра Семина. По мнению Солнцева, Эвелине не следует публично заступаться за своего бывшего супруга, а признаться в том, что причиной развода стало предательство мужа.

Вот уже на протяжении недели общественность обсуждает развод Эвелины Бледанс и Александра Семина, который они скрывали на протяжении года. В программе “Прямой эфир” Эвелина рассказала телезрителям, что у неё получилось остаться друзьями с Александром, который оставил ей загородный дом, а также взял на себя обязанность за содержание сына. Однако, несмотря на такое великодушие, поклонники Бледанс устроили травлю мужчины в сети, считая, что причиной развода стала новая избранница Александра, которая и разрушила их брак. В какой-то момент Эвелина обратилась к своим поклонникам, попросив их прекратить это безобразие, заступившись за бывшего супруга.

Недавно Рустам Солнцев поддержал мнение разъярённых поклонников актрисы, прокомментировав скандальный развод. Он записал видеообращение, в котором высказал свою точку зрения по поводу произошедшего. Он считает, что причиной развода стало предательство со стороны Семина, который не ценил свою прекрасную супруг и заглядывался на молодых девушек. Также он посоветовал Эвелине перестать заступаться за бывшего супруга. Солнцев добавил, что этот мужчина недостоин таких публичных унижений. Рустам уверен, что после того как актриса официально объявила себя свободной женщиной, она быстро найдет достойного мужчину, так как очень красивая, умная и с хорошим чувством юмора.