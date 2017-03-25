«Евровидение 2017»: кто поедет от России вместо «сепаратистки» Самойловой?

Россия заявил: певицы, кроме Юлии Самойловой, у нее для «Евровидения» нет и песни, помимо «Горит пламя», тоже нет. Если Украину не устраивает такой выбор – будет иметь место бойкот песенного конкурса. «Европейский вещательный союз» предложил вариант «и вашим, и нашим» — Юлия споет в прямом эфире в России, а трансляция будет идти в Киев. Украине, однако, «дюймовочка на коляске» не нужна ни в каком виде.

«Европейский вещательный союз» заявил, что они Юлии ничего не запрещали, она для компании остается действующим, зарегистрированным конкурсантом, Украина может и не видеть ее на территории своей страны и в Киеве, а девушка дистанционно споет. Но такой вариант не устроил ни Украину, ни «Первый кагал» — Киеву Самойлова даже такая не нужна за концерты в Крыму, а Россия не хочет, чтоб певица унижалась. Ведь правила европейского конкурса нарушила страна, которая стремится в Европу: Украина в этой ситуации – страна-вещатель, не обеспечившая конкурсантку визой и всеми условиями. А России не нужно, чтобы «искал лазейки» для Юлии «Европейский вещательный союз», унижаясь перед той же Украиной и нарушая свои же правила. ЕВС в шоке: организаторы до последнего верили, что мероприятие будет вне политики. Как можно согласно слогану «уважать разнообразие», если нет ни того, ни другого?

Долгое время депутаты, исполнители, политические деятели призывали объявить бойкот «Евровидению» из-за его политизированности. Россия искала повод, Украина его преподнесла. Чем больше пресс-центр Кремля просил СБУ одуматься и не портить Юлии карьеру – тем больше грязи на нее лилось в соцсетях Независимой. Но Россия открыто заявила – 2018 год не за горами, другая страна обязательно выиграет, и это будет не Украина, Юлия поедет куда бы то ни было. А Киев пусть и дальше портит в Европе себе репутацию.