«Евровидение-2017», последние новости: в Европейском вещательном союзе заявили, что конкурс пройдет в Киеве

«Евровидение-2017» состоится в Киеве. В организации EBU опровергли информацию о том, что конкурс будет перенесен из украинской столицы в немецкую. При этом судьба участницы от России Юлии Самойловой по-прежнему не определена.

Информация о том, что конкурс могут перенести в другую страну, появилась якобы из уст гендиректора Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре. Пранкеры якобы связались с ней от имени Владимира Гройсмана, и в разговоре с украинским премьером она сообщила, что если вопрос с участием Юлии Самойловой не решится, то «Евровидение» может пройти не в Киеве, а в Берлине.

В официальном релизе EBU, вышедшем после звонка пранкеров, сказано, что конкурс состоится в Киеве и переносить его не будут ни в Берлин, ни в любой другой город. При этом вопрос участия Юлии Самойловой по-прежнему остается под вопросом. Украина все еще запрещает ей участвовать в выступлениях на территории Украины. В свою очередь, российская сторона продолжает готовиться к конкурсу и готовить Юлию Самойлову к выступлению.

Ранее в России сообщили, что Самойлова в любом случае останется представителем страны на конкурсе. А в случае если ее все же не пустят в Киев, то она примет участие в конкурсе в следующем году.

В EBU же поставили Киеву ультиматум: или власти разрешают Юлии выступить в «Евровидении» в этом году, или же Украина может быть отстранена от всех дальнейших мероприятий Европейского вещательного союза. В Киеве этот ультиматум проигнорировали.