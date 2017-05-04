Евровидение -2017 может обернуться для России и Украины наказанием со стороны Европейского вещательного союза, который считает, что эти страны нарушили устав международного конкурса. Вина Украины в том, что она запретила въезд в страну российской исполнительницы Ю. Самойловой, а Россия не присутствовала на заседаниях “Евровидения” в Киеве.

Глава организационного комитета международного песенного конкурса “Евровидение” заявил, что по отношению к Украине и России не исключены санкции со стороны Европейского вещательного союза. ЕВС считает, что обе страны нарушили устав “Евровидения”.

Как сообщает ИА “Регнум”, киевским властям вменяется в вину то, что они запретили въезд на территорию своей страны для участия в конкурсе россиянки Юлии Самойловой, тогда как правила гласят, что та страна, где будет проходить “Евровидение” обязана принять всех участников. Москва же, по мнению главы оргкомитета, не присутствовала ни на одном из предварительных заседаний песенного конкурса в Киеве, что тоже является нарушением норм устава. Таким образом, и России, и Украине грозит либо денежный штраф, либо запрет на участие в “Евровидение” сроком до 3-х лет, либо лишение поддержки со стороны спонсоров. Окончательное решение по этому поводу остается за ЕВС.

Напомним,что в этом году “Евровидение должно состоятся в Киеве 9, 11 и 13 мая. В нем примут участие 42 страны. РФ отозвала свою заявку на участие после того, как Украина не пустила на свою территорию певицу Ю. Самойлову. Официальная причина запрета — Самойлова в 2015 году посещала Крым.