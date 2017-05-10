На “Евровидении” в Киеве стали известны первые страны — полуфиналисты. Из восемнадцати стран были отобраны десять: Бельгия, Молдавия, Азербайджан, Швеция, Греция, Кипр, Австралия, Польша, Португалия, Армения. Второй полуфинал назначен на одиннадцатое мая.

По сообщению ИА ТАСС, в Киеве объявили о десяти странах, которые вышли в 1-й полуфинал международного конкурса “Евровидение”. Победителями стали: Бельгия, Молдавия, Азербайджан, Швеция, Греция, Кипр, Австралия, Польша, Португалия, Армения. Представители от этих стран были отобраны из восемнадцати претендентов. Среди тех, кто не прошел были: Словения, Албания, Грузия, Исландия, Латвия,Чехия, Финляндия, Черногория.

Известно, что Австралия принимает участие в “Евровидение” сравнительно недавно, с 2015 года, когда в честь 60-летия конкурса было принято решение расширить его географию за счет австралийских исполнителей.

Начало второго полуфинала назначено на одиннадцатое мая. В нем примут участие следующие страны: Израиль, Дания, Македония, Нидерланды, Сан-Марино, Литва, Белоруссия, Норвегия, Румыния, Хорватия, Мальта, Сербия, Венгрия, Австрия, Ирландия, Болгария, Швейцария.

Среди этих стран должна была быть и Россия в лице исполнительницы Юлии Самойловой, которую не допустили до участия в конкурсе из-за ее гастролей в Крыму. Украинские власти предложили России организовать выступление Самойловой через видеомост или заменить ее на другую певицу, но РФ отказалась.

Тринадцатого апреля, российские новостные каналы объявили об отказе транслировать на территории страны и сам песенный конкурс из Киева.