“Евровидение-2017”: в финалисты конкурса прошел Кристиан Костев из Болгарии — самый молодой участник, ему всего семнадцать лет. Кроме него во втором полуфинале победили: Белоруссия, Нидерланды, Дания, Румыния, Израиль, Норвегия, Австрия, Хорватия, Венгрия.

По сообщению РИА “Новости”, сегодня, 12 мая, на песенном конкурсе “Евровидение” в столице Украины стали известны победители второго полуфинала. Ими стали представители из десяти стран: Болгария, Белоруссия, Нидерланды, Дания, Румыния, Израиль, Норвегия, Австрия, Хорватия, Венгрия. Причем певец из Болгарии Кристиан Костав является самым молодым участником конкурса. Ему семнадцать лет, и он выступал с песней Beautiful Mess (Красивый беспорядок). Также известно, что Кристиан родился в Москве.

По результатам голосования он попал в число фаворитов зрителей вместе с дуэтом NAVIBAND из Болгарии. Десятка победителей 2-го полуфинала была отобрана из восемнадцати претендентов на основании решения профессионального жюри и международного голосования телезрителей. Во 2-ом полуфинале должна была выступать и российская исполнительница Юлия Самойлова. которой киевские власти отказали во въезде в страну из-за ее выступления в Крыму.

Напомним, что 1-ый полуфинал песенного конкурса проходил в украинской столице девятого мая. Его победителями тоже стали десять стран. Теперь в заключительном финале с 1-ми и 2-ми полуфиналистами встретятся исполнители из следующих стран: Испании, Франции,Германии, Великобритании, Италии и самой Украины.