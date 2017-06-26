«Фиолетовая женщина» удивила американских врачей желанием увеличить бюст

«Фиолетовая женщина» планирует увеличить размер груди. По ее словам, это необходимо, чтобы соответствовать косплейной внешности. Бонни преследует цель быть самой известной в мире косплея. Во время участия в американском шоу, пластические хирурги были удивлены ее желанию, так как очередное увеличение может негативно сказаться на ее здоровье.

«Фиолетовая женщина» живет миром косплея, для этого она старается делать все возможное, чтобы быть максимально неестественной. Очередным запланированным изменением во внешности Бонни должна стать пластика груди. Необходимо отметить, изменения Бонни начались с 18 лет, и ранее женщина уже увеличивала свою грудь. Сейчас она мечтает заменить импланты размером 850 куб.см. на размер 2000 куб.см. По словам Бонни, это вынужденная мера, которая позволит ей быть самой известной в мире коспеля.

С этой просьбой она обратилась на американском шоу «Botched» к пластическим хирургам. Во время эфира доктора Терри Даброу и Пол Насиф не скрывали своего удивления. Специалисты не могли понять, зачем женщине подвергать свое здоровье опасности, так как такие размеры нежелательны для организма.

Напомним, американское шоу «Botched» стартовало три года назад. Зрителям показывают, как опытные пластические хирурги исправляют экстремальные пластические операции. Передача продолжает выходить в эфир, в последнем выпуске, который состоялся 25 июня, «фиолетовая женщина» попросила врачей сделать ее еще более приближенную к косплейской внешности.