Гуф: Александр Тимарцев заплатит рэперу два миллиона за баттл с Птахой

Организатор рэп-баттлов Александр Тимарцев, он же Ресторатор, готов заплатить Гуфу (Александру Долматову) за участие в баттле с Птахой (Давидом Нуриевым) гонорар в размере двух миллионов рублей. Гуф не захотел тратить время бесплатно на пререкания в рэп-стиле, а владелец «Versus Battle» хочет заполучить себе бывших коллег, чтобы столкнуть их лбами.

Рэпер Гуф (Александр Долматов) ничего не имеет против рэп-баттлов, он готов и с бывшим другом Птахой (Давид Нуриев) помериться силами. Но бесплатно заниматься этим Долматов не готов, поэтому организатор «Versus Battle» Александр Тимарцев ищет для Гуфа затребованную сумму в два миллиона рублей. Птаха, вызвавший на дуэль Гуфа, денег за свое хобби не берет и не требует, а Долматов дал понять, что рэп для него – работа. Тем более Гуф уверен, что для Ресторатора сталкивать лбами именитых рэперов – тоже работа, а два миллиона у Тимарцева есть.

Конфликт двух исполнителей, Гуфа и Птахи, длится не один день: их дуэт распался, потом исполнители снова сошлись, но позже разругались навсегда. Ресторатор не ждет от двух бывших коллег ничего интересного, но рассчитывает заработать на их громких именах. Он не только два миллиона для Долматова найдет, но еще и миллион Нуриеву заплатит. Баттл, вероятно, пройдет в феврале, в ролике будет много рекламы: Ресторатору нужно окупить гонорары участникам.