Гусев и Романец: скандальная пара «Дома-2» сыграла тихую тайную свадьбу

Самые скандальные участники «Дома-2» Вика Романец и Антон Гусев сыграли 22 сентября тихую тайную свадьбу. Мало кто на Поляне верят в долгосрочность их брака и отношений: пара то ссорится, то громко мирится, уезжая на отдых в экзотические страны. Хейтеры пары уверены, что на «эмоциональных качелях» счастья не построить.

Виктория Романец и Роман Гусев, вопреки прогнозам старожилов «Дома-2» тайно от всех поженились вчера, 22 сентября. На шоу мало верят в чувства людей, которые ушли за периметр и начали строить отношения вне Поляны: «желтая пресса постоянно писала, что пара очень громко и некрасиво ссорится, хотя потом быстро мирится и ездит после примирения отдыхать та море заграницу. Для многих поклонников странно, что парочка пришла не к разрыву, а к свадьбе, но факт остается фактом. Вика заявила, что праздник прошел как она того хотела: в узком проверенном кругу гостей, без хейтеров и бывших с «Дома-2», в джинсах и футболках вместо свадебных нарядов.

Ранее СМИ писали о беременности Виктории Романец, из-за которой она так быстро и тайно засобиралась замуж, не будучи уверенной в отце ребенка. Так же хейтеры пары упрекали Вику и Рому во лжи и постановках – ребята выбрались на Мальдивские острова, но экономят там абсолютно на всем, а на фоне роскошных бунгало просто делают фото и не брезгуют при этом фотошопом. Жить молодая семья рассчитывает на средство от собственного сетевого бизнеса, так что фотошоп для них – нормальная практика: нужно создавать картинку безбедной, счастливой и дружной семейной жизни.