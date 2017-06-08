«Экранные отношения» Ильи Глинникова и победительницы шоу «Холостяк» Кати Никулиной скоро закончатся реальной свадьбой. Пара планирует семью, детей, а перед этим она мечтает обвенчаться в Грузии тихо и мирно, без банкетов и множества гостей.

Сейчас Катя признается, что до последнего боялась – вдруг актер выберет не ее. Ей Илья с самого начала понравился, но и у грузинки Мадины Тамовой были очень высокие шансы. Но артист заверил Катю, что выбрал бы именно ее из 50 миллионов девушек, но это было бы проблематичней, чем из 25-и невест на шоу. В своем выборе Илья уверен и относится к чувствам любимой девушки очень серьезно.

И только в тишине можно обрести покой A post shared by Ekaterina Nikulina (@cat7kate) on May 10, 2017 at 8:36am PDT

В Екатерине Илью привлекло в первую очередь то, что девушка не умеет врать и притворяться. Актер даже поблагодарил будущих тестя и тещу за то, что воспитали такую искреннюю дочь – подобные девушки превращаются в «вымирающий вид». Еще Катя не интриговала, не строила на проекте козни, ни разу не обозвала другую невесту и вела себя более чем достойно. Илья заявил матери Кати, что забирает ее дочь и больше не вернет, а привезет уже замужней женщиной.

Проект «Холостяк» закончился зимой, а Глинников и Никулина до сих пор вместе и радуют друг друга. Если у Ильи и Кати и дальше будет все так же хорошо, то актер женится на девушке и станет первым «холостяком» российской версии, который удержал свою любовь, сберег ее и узаконил отношения с победительницей проекта.

До проекта Катя работала администратором в кафе, но сейчас работа отошла на второй план, а Никулина занимается предстоящей свадьбой, любимым мужчиной, вокалом и песнями, которые она иногда пишет.