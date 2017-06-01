Илья Глинников, участвующий в этом году в проекте «Холостяк», в скором времени на экране выберет свою избранницу, которая и станет его второй половинкой. Пока неизвестно кто она, но уже сейчас Илья заявил об удивительных качествах этой девушке, о ее порядочности и человечности. Кто станет той, кто покорил сердце Ильи, станет известно в финале шоу.

Скоро на канале ТНТ завершится проект «Холостяк», в текущем сезоне которого принимал участие известный российский актер Илья Глинников. На этой неделе произойдет финал телевизионного шоу, в котором определиться победительница проекта: Екатерина Никулина или Мадина Тамова. Именно эти две девушки дошли до заключительного финала, обойдя других соперниц, воюющих за сердце актера.

В последней передаче, которую покинули две других участницы проекта Леся Рябцева и Снежана Самохина, актер Илья Глинников познакомил своих избранниц со своей семьей. По результатам знакомства и общей атмосферы вечера, Илья принял именно такое решение об уходе девушек.

По анонсу финал «Холостяка» пройдет на территории Грузии, богатой красивейшими пейзажами. Съемки будут происходить в крепости Рабат, которая расположена в удивительном уголке страны Месхетии. Какой будет финал и кто победит пока неизвестно, но уже сейчас Илья Глинников заявил о том, что он по-настоящему испытывает чувства к одной из девушек, которая и станет его избранницей.

Актер признался, что его девушка удивительна, она как галактика, и он восхищается ей. Его избранница хороша собой , умна, талантлива, она просто хороший человек. Глинников охарактеризовал свою вторую половинку как человек, который отдает, а не потребляет, а это важно.

В конце интервью, актер отметил, что пока рано говорить о чем-то конкретном в их отношении, пока они в начале пути. Также он признался, что не все было гладко в отношениях, и по началу была большая степень недоверия к друг другу ,которую удалось побороть.