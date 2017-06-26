Илья Яббаров ищет деньги на лечение племянницы от серьезного заболевания

В дом Ильи Яббарова, скандального участника «Дома-2», пришла беда: серьезно заболела дочь его родной сестры. Яббаров заявляет, что у девочки обнаружили рак, и спасти ее могут только в Израиле в клинике «Хадасса».
Чтобы спасти племянницу, дочь сестры, участник «телестройки» Илья Яббаров даже не стесняется просить денег у телезрителей. Он уверен, что фолловеры его социальных сетей и поклонники «Дома-2» не поскупятся и помогут, тем более на кону стоит жизнь девочки. 55 тысяч долларов – большая сумма, но Илья уверен, что в память о его высоких рейтингах подписчики помогут, и клиника будет оплачена.
По данным некоторых СМИ, у девочки по имени Вероника рак в грудном отделе позвоночника, а с такими заболеваниями могут бороться только онкологи Израиля. Ребенок очень много страдал за свою недолгую жизнь – два года назад Веронике удалили опухоль головного мозга, но что-то пошло не так, и девочка ослепла. Сейчас, если деньги все-таки отыщутся, подростку предстоит еще одна операция.
👧🏼Плотникова Вероника 14лет 🇷🇺Россия, г. Москва 💊ДИАГНОЗ: 🏥ОТКРЫТ СБОР на операцию и последующее лечение в клинику Хадасса Израиль. 💰Сумма к сбору: ❗REPOST‼️REPOST❗REPOST❗ 🙏🏼🙏🏼Help🙏🏼🙏🏼 📛ПОМОГИТЕ ЗАКРЫТЬ СБОР 🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘 Вы можете оказать помощь Веронике любым из удобных для вас способов: ✅СБЕРБАНК КАРТА — 5469560017719119 Плотникова Евгения Евгеньевна (мама Вероники) ✅Альфа Банк 5559492803591042 Плотникова Евгения Евгеньевна ✅Альфа банк счёт долларовый 40817840408290004543 ✅ Мегафон: ✅МТС: +79166039343 ✅Билайн: ✅Киви-кошелек: ✅Pay pal: ❗📛РЕПОСТ❗📛 ПОЖАЛУЙСТА❗
Фанаты Ильи Яббарова отнеслись к его ролику с криком о помощи неоднозначно: одни уже перевели сумму и пожелали Веронике вылечиться и снова видеть. А другие не хотят высылать Илье деньги: «домовец» не раз проворачивал разные аферы и сейчас может цинично прикрываться ребенком. Мама Вероники ни о какой помощи не просит, а ее ребенок даже ослепнув, старается жить полной жизнью и очень хочет получить разряд по шахматам.