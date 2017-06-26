Илья Яббаров ищет деньги на лечение племянницы от серьезного заболевания

В дом Ильи Яббарова, скандального участника «Дома-2», пришла беда: серьезно заболела дочь его родной сестры. Яббаров заявляет, что у девочки обнаружили рак, и спасти ее могут только в Израиле в клинике «Хадасса».

Чтобы спасти племянницу, дочь сестры, участник «телестройки» Илья Яббаров даже не стесняется просить денег у телезрителей. Он уверен, что фолловеры его социальных сетей и поклонники «Дома-2» не поскупятся и помогут, тем более на кону стоит жизнь девочки. 55 тысяч долларов – большая сумма, но Илья уверен, что в память о его высоких рейтингах подписчики помогут, и клиника будет оплачена.

По данным некоторых СМИ, у девочки по имени Вероника рак в грудном отделе позвоночника, а с такими заболеваниями могут бороться только онкологи Израиля. Ребенок очень много страдал за свою недолгую жизнь – два года назад Веронике удалили опухоль головного мозга, но что-то пошло не так, и девочка ослепла. Сейчас, если деньги все-таки отыщутся, подростку предстоит еще одна операция.

Фанаты Ильи Яббарова отнеслись к его ролику с криком о помощи неоднозначно: одни уже перевели сумму и пожелали Веронике вылечиться и снова видеть. А другие не хотят высылать Илье деньги: «домовец» не раз проворачивал разные аферы и сейчас может цинично прикрываться ребенком. Мама Вероники ни о какой помощи не просит, а ее ребенок даже ослепнув, старается жить полной жизнью и очень хочет получить разряд по шахматам.