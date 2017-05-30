Ирина Агибалова, участница реалити-шоу “Дом-2”, была раскритикована некоторыми читателями ее кулинарного микроблога за щавелевый суп. Несмотря на это женщина написала, что не намерена оставлять свое кулинарное интернет — поприще, в чем ее поддержали многие фолловеры.

Известная участница реалити-шоу “Дом-2” и по совместительству ведущая кулинарного микроблога в Инстаграм, Ирина Агибалова недавно была подвергнута критике со стороны пользователей сети, за предложенный ей рецепт щавелевого супа. Часть подписчиков написала, что , что суп выглядит не аппетитно. Затем на одном из сайтов в интернете появилась статья, где неизвестный автор очень грубо прошелся по всем кулинарным способностям Ирины, что очень ее расстроило.

Несмотря на это, Агибалова решила дать отпор своим обидчикам также с помощью поста в интернете. Она написала в своем аккаунте Инстаграм, что не бросит вести микроблог, несмотря на всех ее завистниц. Ирина выразила уверенность, что нормальных женщин, которые по достоинству оценят ее рецепты в сети намного больше, чем тех, кто ищет на кого бы излить свой негатив. По словам звезды, в ее доме сейчас гостит мама, у которой она узнает многие рецепты, любимые ею с детства, и очень скоро она готова поделиться ими со своими подписчицами.

У Агибаловой нашлись и сторонницы, которые выразили ей поддержку, писали, что с удовольствием пользуются ее рецептами и посоветовали не обращать внимания на негатив, а побольше заниматься своим здоровьем.

Напомним, что в настоящий момент Ирина Агибалова борется с опухолью головного мозга.