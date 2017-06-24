Иван Ургант и его популярное шоу уходят на летние каникулы до осени

Иван Ургант и его популярное шоу «Вечерний Ургант» уходят на летние каникулы, завершив пятый сезон программы. После «питерских выпусков» ведущий решил, что ему необходим отдых, а зрители будут смотреть отснятый материал.

Вот уже третий по счету сезон «Вечернего Урганта» Иван Ургант завершает не в Москве, а в Санкт-Петербурге и после этого отправляется на летние каникулы. С 19 по 23 июня команда шоу плодотворно поработала: в студии «Ленинград-центра» побывали «менты» Юрий Кузнецов и Алексей Нилов, актеры «Мифов» Паулина Андреева и Милош Бикович, даже «Человек-Паук» Том Холланд прилетел ради съемок у Ивана Урганта в Санкт-Петербург. Так же у Урганта побывали скандальный американский ведущий Стивен Кольбер и отец Ивана Андрей Ургант. Последний перепутал детское фото своего сына с фотографией Максима Галкина.

В последнем выпуске «Вечернего Урганта» зрителей ждал особенный сюрприз: лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пришел в гости с супругой, немного рассказал о своей рок-группе и устроил с ведущим шуточным «Версус-батл». Артисты речитативом, в стиле рэп старались побольнее высмеять и обозвать друг друга, обвинить в отсутствии достижений и вклада в шоу-бизнес. Даже шуточные «Версус» снимался как настоящее интернет-шоу Александра Тимарцева – в баре «1703».

Помимо Ивана Урганта в его медиаспектаклях обязательно принимают участие Алла Михеева и Дмитрий Хрусталев. Соведущие шоумена тоже уходят на каникулы.