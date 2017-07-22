Из-за смерти Честера Беннингтона «Linkin Park» отменяет гастрольное турне

Рок-группа «Linkin Park» решила отменить гастрольное турне из-за траура по лидеру коллектива Честера Беннингтона. Ребята решили, что «пир во время чумы» не нужен, и лучше должным образом почтить память любимого фронтмена и вдохновителя.

Компания «Live Nation», организовывающая музыкантам гастроли, отметила: группа «Linkin Park» не поедет в турне по Северной Америке из-за скорби по своему фронтмену, лидеру и вдохновителю Честеру Беннингтону. Деньги за билеты будут возвращены всем фанатам группы, коллектив рассчитывает на их понимание. Впрочем, поклонники тоже обескуражены смертью Беннингтона и запускают флешмобы, призывающие не осуждать самоубийцу.

Сейчас СМИ рассуждают о том, почему успешный музыкант, любимец публики, отец шестерых детей ушел их жизни добровольно в Лос-Анджелесе. Упоминается интервью Честера Беннингтона, в котором он вел речь о своих «внутренних демонах». С ними борются многие, но некоторые доходят до критической точки. Новый альбом «Еще один огонек», не помог, видимо, исполнителю побороть внутреннюю тьму, как не помогали наркотики и алкоголь.

В подростковом возрасте Честер Беннингтон подвергся домогательствам взрослого, но никому ничего не рассказал: тогда было не принято защищать права детей, которых изнасиловали взрослые. Намного вероятнее его объявили бы геем или упрекнули во лжи. Отец, с которым жил музыкант с 11-и лет, не был взрослым, защищающим своего сына. К тому же отец музыканта был наркоманом, и Честер Беннингтон во многом повторил его путь.