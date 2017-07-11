Катю Жужжу переводят с Сейшельских островов в дождливое Подмосковье

Ведущая «Дома-2» Катя Жужа со слезами на глазах попрощалась с Сейшелами и теми участниками, которые строят свою любовь в «рае». Но ее не увольняют из проекта, а просто переводят на подмосковную Поляну «Дома-2».

Отправляясь на подмосковную Поляну из прекрасного Сейшельского рая, ведущая «Дома-2» Катя Жужа рыдала в три ручья – в Москве сейчас сыро, холодно, промозгло, а на Поляне живут только те, кто все никак не найдет себе пару. Привыкнуть к океану, фруктам и экзотической кухне очень легко, но удручает Катю Жужу больше всего не это: никто из «домовцев» не улетает вместе с ней, все пары остаются на Острове Любви.

У себя в «Инстаграме» Катя пишет, что парочки на Сейшелах в нынешнем составе собрались самые лучшие, со всеми очень интересно и поэтому ей так не хочется покидать и остров, и ребят. Всезнающие обозреватели «Дома-2» уже намекнули для кого было «пригрето» столь «теплое» местечко в тропиках – на место Жужи летит Андрей Черкасов, недавно введенный в штат ведущих. Поговаривают, что шесть ведущих – многовато для одного шоу, а увольняться никто не собирается.

Это самый крутой состав который только был ❤️❤️❤️ ребята я вас люблю ❤️ я не думала даже что смогу так проникнуться вами ❤️❤️❤️ сегодня весь день в слезах …. не хочу улетать 😫😫😫 но увы . встретимся на поляне😢😢😢😢😢😢 A post shared by К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) on Jul 5, 2017 at 1:48pm PDT

Несмотря на эмоциональность постов Кати Жужи и ее заверений о том, что она на острове всех любит, многие рады ее отъезду. Влюбленной парочке Майе Донцовой и Андрею Купину Катя приготовила коктейль с глазом живой рыбы, чтобы проверить их на прочность. Чего добилась ведущая – неизвестно, но Майя выпила и не поморщилась, а Андрею стало плохо. Поклонники «Дома-2» ругают Катю Жужу за то, что ее эксперименты глупые и ничего не доказывающие, а ведущая сама не знает, что бы еще придумать ради рейтингов шоу.