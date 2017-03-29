Кети Топурия на грани развода с мужем Львом Гейхманом

Поп-звезда Кети Топурия разводится. Судя по всему, отношения Кети и бизнесмена Льва Гейхмана зашли в тупик после почти четырех лет супружеской жизни. Сами супруги пока не комментируют свой возможный развод, однако поклонники певицы уверены, что дела обстоят не очень хорошо.

Поклонники давно обратили внимание, что Кети и Лев практически никогда, за редкими исключениями, не появляются на публике вместе, певица не публикует совместных с ним фото в своем микроблоге. А последний повод поговорить об их супружеской жизни появился еще полтора года назад, когда артистка родила дочь Оливию.

Недавно мама певицы, Наталья Топурия, побывала на съемках передачи «Ты не поверишь», и рассказала, что ее дочь с мужем видятся очень редко. Правда, теща Льва Гейхмана уверяет: причин для волнений нет. Все дело в том, что супруги не видятся из-за загруженного графика.

Как рассказала Топурия-старшая, муж ее дочери практически все свое время проводит за океаном – в Соединенных Штатах. Там у него свой бизнес, который он просто не может бросить. Что касается Кети, то она предпочитает строить свою карьеру в Москве, где у нее есть возможности, слава и признание. Переезжать в США она не хочет.

Как бы там ни было, но если муж и жена видятся раз в несколько месяцев, такой брак априори нельзя назвать успешным. Поклонники артистки же уверены: кризис в их отношениях проявляется уже давно, а сейчас они просто ждут удобного момента, чтобы объявить о своем разводе публично.