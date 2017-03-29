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Поп-звезда Кети Топурия разводится. Судя по всему, отношения Кети и бизнесмена Льва Гейхмана зашли в тупик после почти четырех лет супружеской жизни. Сами супруги пока не комментируют свой возможный развод, однако поклонники певицы уверены, что дела обстоят не очень хорошо.

Кети Топурия на грани развода с мужем Львом Гейхманом
Фото: kp.ru

Поклонники давно обратили внимание, что Кети и Лев практически никогда, за редкими исключениями, не появляются на публике вместе, певица не публикует совместных с ним фото в своем микроблоге. А последний повод поговорить об их супружеской жизни появился еще полтора года назад, когда артистка родила дочь Оливию.

Недавно мама певицы, Наталья Топурия, побывала на съемках передачи «Ты не поверишь», и рассказала, что ее дочь с мужем видятся очень редко. Правда, теща Льва Гейхмана уверяет: причин для волнений нет. Все дело в том, что супруги не видятся из-за загруженного графика.

Как рассказала Топурия-старшая, муж ее дочери практически все свое время проводит за океаном – в Соединенных Штатах. Там у него свой бизнес, который он просто не может бросить. Что касается Кети, то она предпочитает строить свою карьеру в Москве, где у нее есть возможности, слава и признание. Переезжать в США она не хочет.

Как бы там ни было, но если муж и жена видятся раз в несколько месяцев, такой брак априори нельзя назвать успешным. Поклонники артистки же уверены: кризис в их отношениях проявляется уже давно, а сейчас они просто ждут удобного момента, чтобы объявить о своем разводе публично.

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