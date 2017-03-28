Ксении Бородиной пришлось прокомментировать слухи о своей беременности

Телеведущая решила ответить на многочисленные вопросы от пользователей социальных сетей насчет своей беременности. Она опровергла слухи о её интересном положении.

Недавно поклонники телеведущей Ксении Бородиной стали подозревать о её беременности, будто бы она должна в скором времени родить третьего ребенка. Подписчики микроблога Ксении заметили её округлившийся животик, что послужило причиной распространения слухов о беременности.

По этому поводу пришлось высказаться и самой ведущей, которой изрядно надоели многочисленные расспросы насчет прибавления в семействе. Она опровергла слухи о своей беременности, сказав, что она просто немного набрала вес.