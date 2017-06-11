Лариса Гузеева и Роза Сябитова чуть не подрались на съемках

Многие знают, что между Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой довольно часто возникают жаркие споры из—за разных взглядов на жизнь. Но в одном, из недавних выпусков «Давай поженимся«, спор едва не перешел в драку.

В студии, где проходят съемки передачи «Давай поженимся«, довольно часто происходят различного рода происшествия. Лариса Гузеева и Роза Сябитова то и дело спорят между собой по разным мелочам, эмоционально доказывая свою правоту. И вот, недавно очередной спор едва не окончился дракой. Во время съёмок очередного выпуска «Давай поженимся«, произошёл еще один конфликт, где Роза позволила себе ударить по руке Ларису, на что та замахнулась в ответ.

После чего их спор перешел на повышенные тона, они буквально перекрикивали друг друга, мешая адекватно высказать свою точку зрения. В самый разгар спора, Роза в грубой форме поинтересовалась у Ларисы уровнем её интеллекта. Однако та, не стала обращать внимания на оскорбительные реплики. Конечно, телезрители были неприятно удивлены непристойным поведением взрослой женщины, они начали оставлять возмущенные комментарии под опубликованной в интернете видеозаписью с инцидентом.