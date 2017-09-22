Ленинград: группа собирается выпустить политический клип

Скандальная группа «Ленинград» сняла новый клип на политическую тему, но о нем практически ничего не известно – релиз выйдет в тот день, когда Владимир Путин станет участником президентских выборов. С журналистами лидер группы о новом клипе не говорит, название скрывает, намекает только, что политика в нем будет, но в «некотором роде». Что на этот раз придумала режиссер Анна Пармас – пока неясно, но ее «Экспонат» стал своего рода открытием для любителей рока.

Сергей Шнуров старательно скрывает от прессы дату выхода нового клипа своей группы. С прессой рок-исполнитель на тему нового видеоклипа беседует неохотно, на его тематику только намекает – он бережет новую песню для того дня, когда Путин решит баллотироваться в главы государства на новый срок. Журналисты застали Сергея Шнурова на фестивале кино «Послание к Человеку» и засыпали его вопросами о новом детище, но музыкант им ничего конкретного не ответил. Снимала клип Анна Пармас – автор небезызвестного «Экспоната», а посвящен он будет политике, но в малой части. Радостного события остается только ждать, готовясь в «Выборам-2018».

Некоторые поклонники группы «Ленинград» заподозрили, что у Шнурова есть свои источники в Кремле: рокер откуда-то знает, что Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок, даже клип к этому событию приготовил. Но пресс-секретарь коллектива отметил, что у музыкантов группы нет и не может быть источников в политике. Известно одно – выдвижение Владимира Путина на очередной срок и релиз клипа точно совпадут.