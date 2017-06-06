Мадина Тамова прокомментировала свое поражение на шоу «Холостяк-5»

Отвергнутая финалистка шоу «Холостяк-5» Мадина Тамова нашла в себе силы дать оценку своему поражению. Девушка отметила, что «кто счастлив – тот и прав», а Илья Глинников счастлив, когда рядом с ним Катя Никулина, а не она.
В отличие от Леси Рябцевой, которая сразу увидела в Илье Глинникове друга, а не жениха, Мадина очень хотела замуж за актера с грузинскими корнями. У себя в соцсети девушка отметила, что ее мечта быть с Ильей разрушилась об суровую реальность, и не всегда реальная жизнь идет навстречу нашим иллюзиям. Если Глинникову хорошо с Катей, если она для него «неземная и нереальная» — так тому и быть. Он просто не тот, кто предназначен Мадине судьбой.
К сожалению, в жизни каждого из нас, наверняка, случалось, что наши иллюзии и очарования не совпадали с реальностью. Но хочу попросить каждого из Вас никаким разочарованиям и обидам не потушить огонек в сердце и добро в душе 🙏🏼 Кто счастлив- тот и прав, а если кто- то счастлив без Вас- значит это просто не Ваш человек. Поблагодарите Вселенную, сделайте выводы, станьте сильнее, мудрее, обязательно найдите в себе силы встать и пойти дальше с улыбкой каждому новому дню 😌 Спасибо, что Вы у меня есть, спасибо, что прошли со мной этот путь, спасибо за критику, за добрые слова- Вы делаете меня лучше! Я желаю каждому из вас любить и быть любимыми, жить в гармонии и взращивать в себе добро! Ценю Вас, обнимаю и люблю! ❤️ #ДоброСпасетМир ☀️ #ЛюбовьСпасетМир 💕 Photo by @ialekperova 📸 Make Up @mua_katherina 🎨
Большинство поклонников передачи считали, что в пятом сезоне должна была победить именно Мадина: она и Илья словно созданы друг под друга. Катю Никулину очень многие называют главной ошибкой «холостяка» и пророчат ему скорое разочарование. С такой хорошо развлекаться и очень нелегко делить быт. Мадина посоветовала фолловерам все ответы Вселенной принимать достойно, не опускать руки, находить в себе силы вставать и идти дальше, при этом улыбаясь миру и новому дню.
Мадина признает, что с избранницей «холостяка» Катей Никуленко они разные и это очень хорошо. Она бы не хотела быть такой, как эта актриса и модель – выставлять себя напоказ, чувствовать напоказ. Чтоб удержать любимого человека рядом – нужно что-то большее, чем «показная сексуальность» Екатерины Никулиной.