Мадина Тамова прокомментировала свое поражение на шоу «Холостяк-5»

К сожалению, в жизни каждого из нас, наверняка, случалось, что наши иллюзии и очарования не совпадали с реальностью. Но хочу попросить каждого из Вас никаким разочарованиям и обидам не потушить огонек в сердце и добро в душе 🙏🏼 Кто счастлив- тот и прав, а если кто- то счастлив без Вас- значит это просто не Ваш человек. Поблагодарите Вселенную, сделайте выводы, станьте сильнее, мудрее, обязательно найдите в себе силы встать и пойти дальше с улыбкой каждому новому дню 😌 Спасибо, что Вы у меня есть, спасибо, что прошли со мной этот путь, спасибо за критику, за добрые слова- Вы делаете меня лучше! Я желаю каждому из вас любить и быть любимыми, жить в гармонии и взращивать в себе добро! Ценю Вас, обнимаю и люблю! ❤️ #ДоброСпасетМир ☀️ #ЛюбовьСпасетМир 💕 Photo by @ialekperova 📸 Make Up @mua_katherina 🎨

A post shared by 🌸 Мадина Тамова 🌸 (@madinatamova) on Jun 3, 2017 at 2:09pm PDT