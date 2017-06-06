Мадина Тамова прокомментировала свое поражение на шоу «Холостяк-5»

Отвергнутая финалистка шоу «Холостяк-5» Мадина Тамова нашла в себе силы дать оценку своему поражению. Девушка отметила, что «кто счастлив – тот и прав», а Илья Глинников счастлив, когда рядом с ним Катя Никулина, а не она.

В отличие от Леси Рябцевой, которая сразу увидела в Илье Глинникове друга, а не жениха, Мадина очень хотела замуж за актера с грузинскими корнями. У себя в соцсети девушка отметила, что ее мечта быть с Ильей разрушилась об суровую реальность, и не всегда реальная жизнь идет навстречу нашим иллюзиям. Если Глинникову хорошо с Катей, если она для него «неземная и нереальная» — так тому и быть. Он просто не тот, кто предназначен Мадине судьбой.

Большинство поклонников передачи считали, что в пятом сезоне должна была победить именно Мадина: она и Илья словно созданы друг под друга. Катю Никулину очень многие называют главной ошибкой «холостяка» и пророчат ему скорое разочарование. С такой хорошо развлекаться и очень нелегко делить быт. Мадина посоветовала фолловерам все ответы Вселенной принимать достойно, не опускать руки, находить в себе силы вставать и идти дальше, при этом улыбаясь миру и новому дню.

Мадина признает, что с избранницей «холостяка» Катей Никуленко они разные и это очень хорошо. Она бы не хотела быть такой, как эта актриса и модель – выставлять себя напоказ, чувствовать напоказ. Чтоб удержать любимого человека рядом – нужно что-то большее, чем «показная сексуальность» Екатерины Никулиной.