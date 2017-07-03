В сети появилось интервью Мити Фомина для программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1». За кулисами фестиваля Alfa Jazz Fest во Львове Митя общался со скандально известной журналисткой Екатериной Осадчей, которая в ходе разговора недоуменно спросила, как это Митя выступает в Крыму и спокойно посещает Украину и предположила, что СБУ об этом, наверняка, не знает. После чего задала провокационный вопрос, кому принадлежит Крым.

Ответ Мити Фомина взорвал интернет, после чего на своей странице в инстаграм артист дал развернутый комментарий происходящему:

Считаю правильным высказаться по поводу моего интервью с Екатериной Осадчей во время джазового фестиваля во Львове, которое в эти выходные стало интернет-«сенсацией».

Я всегда говорил о том, что артисты вне политики. Я всегда говорил о том, что их миссия — искусством, творчеством, музыкой мирить и «дружить» людей. Я говорил об этом, когда выступал в горячих точках, когда ездил с концертами в Чечню, когда делал большую акустическую программу к 70-летию Победы — Победы в войне, которую русский и украинский народ выиграли вместе. Я говорил о том, что я не хочу воевать, не хочу брать в руки оружие, не хочу знать войны, и надеюсь, что мне никогда это не предстоит, и что главное, чем я могу выразить свою гражданскую позицию, — это мои песни и концерты. И я всегда говорил, что если тебя куда-то зовут, значит тебя хотят видеть, значит ты людям нужен.

Учитывая события последних лет, провокационный вопрос Екатерины Осадчей считаю нетактичным, заведомо имеющим целью задеть чувства людей и разжечь в них ненависть друг к другу. Но это был прямой вопрос, и на него был дан прямой ответ. Свои слова я не собираюсь забирать обратно, потому что констатировал факт. На территории Крыма в данный момент проживают люди с российскими паспортами, с российской телефонной связью, с российской валютой и с российскими законами. Но мне как артисту, который на протяжении 20 лет гастролирует и в России, и на Украине, который объездил самые дальние уголки обеих стран, который знакомился, общался, дружил там с людьми, который счастлив воспоминаниями о событиях в этих дружественных государствах, который работает с украинскими режиссерами, который записывает песни с украинскими саунд-продюсерами, который уважает и высоко ценит их творчество, у которого на Украине много близких друзей, который всей душой и сердцем любит эту страну, больно наблюдать, как наших людей стараются поссорить, вызвать на эмоции, задеть, пытаются навязать нам ненависть друг к другу. Я не знаю, кому это нужно, но я думаю, что это бесчеловечно, неуважительно и глупо.

Если вы послушаете оригинальное интервью с Екатериной Осадчей, а не просто перечитаете не всегда корректно акцентированные, перепечатанные новости в интернете, вы поймете, о чем я говорю. И я уверен, многие меня поддержат, в том числе и многие артисты. Интервью доступно на всех моих официальных ресурсах.

Каждый видит то, что он хочет видеть. Но я уверяю, искусственные действия, провоцирующие взаимную неприязнь, в данном случае тщетны. Я ездил, езжу и буду ездить туда, где меня рады видеть и где хотят слышать мои песни. Я дружил, дружу и буду дружить с людьми в России и на Украине, с которыми хочу дружить. А всем остальным суд Бог и собственная совесть.

Видео: Скандальное интервью Мити Фомина

Источник: Пресс-агент Мити Фомина