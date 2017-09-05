Михаил Гребенщиков был со скандалом уволен Аллой Пугачевой

Михаил гребенщиков был лишен своего рабочего места в школе Аллы Пугачевой. Родители учеников этой школы обратились к её владелице с претензией о том, то Михаил постоянно хамил ученикам и находился в школе в непристойном виде.

Несколько дней назад начался новый учебный год в школе творчества «Рецитал», принадлежащей Алле Пугачевой. Там десятки учеников продолжили свое обучение вокальному, актерскому и танцевальному мастерству. Однако в новом учебном году школа творчества претерпела некоторые изменения в преподавательском составе. Родители учеников обратились к владелице школы, высказав свое недовольство насчет работавшего там Михаила Гребенщикова, претензии к которому накапливались у родителей на протяжении нескольких месяцев.

По словам возмущенных людей, Михаил мог прийти к их детям на занятие в пьяном виде, в котором постоянно грубил и вел себя очень странно. Однажды он написал песню для одного из учеников, по просьбе его матери, но потом резко передумал и подарил композицию другому ученику. Устав терпеть подобного рода выходки со стороны Гребенщикова, они потребовали у Примадонны его увольнения. Как удалось выяснить журналистам, Алла пошла на встречу и приняла решение об увольнении мужчины, который с начала сентября больше не появляется в творческой мастерской. Артист пока отказывается давать какие-либо комментарии журналистам по поводу скандального увольнения. Он только эмоционально выразился, что ему плевать на мнение родителей, которые, как он считает, не представляют из себя ничего.