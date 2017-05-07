Сценические костюмы Бритни Спирс выставлены на аукционе Ebay. Семь костюмов были приобретены ее поклонником непосредственно у звезды, которая в свое время продавала их на различных благотворительных аукционах. И теперь он решил продать их.

Один из поклонников американской поп звезды Бритни Спирс, который коллекционирует одежду певицы, решил выставить на аукционе Ebay, несколько сценических костюмов Бритни. Имя коллекционера неизвестно, но он известен на аукционе Ebay под ником «bikinico».

По предварительной информации, коллекцию костюмов, в которых звезда принимала участие в своих концертных шоу-программах, а также снималась в клипах, поклонник собирал более 14 лет. За этот период в его коллекцию попали как обычные, ничем не примечательные концертные платья, так и очень ценные экземпляры, за которые коллекционер может получить весьма приличные деньги, особенно от поклонников звезды.

По поводу оригинальности костюмов, продающихся на аукционе, то по информации коллекционера, вся продаваемая одежда подлинная и приобреталась непосредственно у самой Бритни Спирс, которая официально продавала свои наряды «с молотка». По словам bikinico, все наряды имеют сертификат качества, который подтверждает их подлинность и уникальность.

Продавец объясняет выгодность приобретения лотов тем, что со временем ценность костюмов будет возрастать, тем самым увеличивая их стоимость в будущем. В современном мире это своего рода инвестиции, которые со временем окупятся: сейчас можно купить за одну цену, а потом через некоторое время продать в два раза дороже. В качестве примера он приводит интересный факт: недавно платье Мерлин Монро, которая пела в этом наряде для Президента США Джону Кеннеди, было продано почти за 5 миллионов долларов. Конечно, Бритни Спирс не Мерлин, но неизвестно какой звездой в будущем она может стать или какой интересной исторической личностью она станет в будущем.