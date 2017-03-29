Наталья Фриске страдает из-за расставания с Платоном

Оказалось, что Наталья Фриске вот уже почти год не видит Платона. И вот перед днем рождения сына Жанны Фриске, родная сестра исполнительницы начала вспоминать те времена, когда она могла повидаться с ребенком в любое время.

После смерти Жанны Фриске её сын остался жить у своего отца — Дмитрия Шепелева. И вот на протяжении всего времени с момента кончины исполнительницы, её родственники пытаются добиться возможности постоянно видеться с мальчиком. В особенности этого хотят его бабушка, дедушка и тётя.

Наталья Фриске постоянно ностальгирует, пересматривая снимки с маленьким Платоном. Она очень сожалеет о том, что у неё сейчас нет возможности общаться с ним так, как это было при жизни Жанны. И вот накануне его дня рождения она опубликовала в своем микроблоге коллаж с маленьким племянником.