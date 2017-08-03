Наталья Никонова, новый продюсер «1 канала», решила добавить в программу “Пусть говорят” побольше политики, что не понравилось ее ведущему Андрею Малахову. После продолжительных конфликтов он решил покинуть «1 канал».

По сообщению портала «РБК», американское новостное агентство «Би-би-си» смогло узнать из-за чего именно поссорились Андрей Малахов и новый продюсер «1 канала» Наталья Никонова. По их сведениям, женщина решила обновить шоу “Пусть говорят” и привнести в него побольше политических тем, а Андрею это не понравилось.

Один из людей агентства заявил, что Никонова специально появилась на «1 канале» перед выборами президента для того, чтобы оживить там весь политический информационный блок. С ее назначением в качестве продюсера на канале стало больше политики, куда входят программы об Оливере Стоуне и снятом им фильме о российском президенте. Также не обошел своим вниманием канал и убийство Вороненкова на Украине.

Напомним, что тридцать первого июля в Интернете и других СМИ появились сведения о решении Малахова уйти с «1 канала» и перейти к сотрудничеству со Всероссийской гостелерадиокомпанией, а причина этого — конфликт с недавно появившейся на канале в роли продюсера Натальей Никоновой. Также сообщалось о том, что на место Малахова уже есть два претендента, а сам ведущий будет вести программу “Прямой эфир” на ВГТРК.

Друг и коллега Андрея, Владимир Соловьев, призывал не верить этой информации, а сам Андрей Малахов пока хранит молчание и никак не комментирует ситуацию.