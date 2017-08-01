Наталья Никонова стала катализатором ссоры «Первого канала» и Андрея Малахова

«Первый канал» потерял ведущего Андрея Малахова – человека, который долгие годы превращал любое событие в «золотое дно». Катализатором ссоры внутри коллектива телеканала стала Наталья Никонова, создательница таких культовых проектов как «Пусть говорят» и еще нескольких популярных шоу.

Руководство «Первого канала» описывает Наталью Никонову, создательницу проекта «Пусть говорят» и других рейтинговых шоу, как жесткого до жестокости человека, отсеивающего с телевидения всех «лишних». Ее возвращение на «Первый» после девяти лет работы на других каналах могло привести к «переделу власти» внутри редакции. До ее возвращения Малахов спокойно работал со своими друзьями по «Большой стирке» — Михаилом Шарониным и Натальей Галькович. Шоумена в них все устраивало, а Никонову никто не ждал. Властная Наталья тут же стала бы начальницей Шаронина и Галькович, а кого-то из них могла вообще уволить. Малахов не захотел работать в такой нервозной атмосфере и ушел.

Некоторые сотрудники «Первого канала» уверены, что никуда Андрей Малахов от них не денется, а другие отмечают – с Натальей Никоновой он не сработается никогда. Более того, новый проект Никоновой «На самом деле» — конкурент шоу «Пусть говорят», и на Дмитрия Шепелева продюсер делает ставку.

Наталья Никонова руководила скандальным шоу «Пусть говорят» пять лет: пришла в 2004 году и покинула его в 2009. Ходили слухи, что на канале «Россия 1» Наталья продвигала своего «фаворита» — Дмитрия Шепелева, в «Прямой эфире» он мог заменить Бориса Корчевникова. Но канал не дал Наталье этого сделать, и теперь она продвигает Шепелева и шоу «На самом деле» уже на «Первом». Сотрудники «Пусть говорят» массово бегут в «Прямой эфир», а вместо Малахова может появиться новый ведущий.