Вчера это случилось. Это немного странно осознавать, но за мои 30 лет из которых 10 я занимаюсь музыкой, в которые я работал, и как артист, и как автор, с огромным количеством музыкантов, продюсеров и певцов, это мое ПЕРВОЕ СОЛЬНОЕ живое выступление перед зрителями. ПЕРВОЕ!!! И сразу на международном конкурсе с трансляцией. Меня трясло как вшивого енота! 😃😃😃 Я уверен, что найдется миллион человек, которые меня будут тыкать в неточно спетые ноты и они будут, конечно правы. Но это МОЙ ШАГ. И я его сделал. По песне. В первый день репетиций мне поменяли песню, которую я готовил три месяца (я не один такой тут). Необходима была громкая и широкая песня, так как конкурс вокалистов. Остановились на этой, потому что я ее хоть знал. В гостиничном номере, за два дня, я сделал арранжировку, @marakuja_records по скайпу писали со мной гитары, а @dmytro.schneider блестяще все это свёл в какие-то экстрасроки. Это моя команда и спасибо ей огромное. Без них я половина. Оценками я доволен. Всем спасибо за поддержку. #isaac #новаяволна #новаяволна2017

