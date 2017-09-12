Украина решила отправить в Сочи на «Новую волну-2017» своего представителя, несмотря на натянутые отношения с Россией. Музыкант коллектива «Инь-Янь», Артем Иванов (ISAAC), будучи патриотом, явился на сцену в голубом костюме с желтым платком.
Украина отправила на «Новую волну» в Сочи украинского исполнителя, участника коллектива «Инь-Янь», выпускника проекта «Фабрика Звезд-7» Артема Иванова. Певец отметил, что он является патриотом, будучи вне политики, поэтому выступил в первый конкурсный день в дизайнерском костюме желтого и голубого цветов. Год назад Украина посылала на конкурс в РФ исполнительницу Галину Безрук, которая не сумела принести своей стране победу – уступила хорвату и итальянцу первое место, не добрав один балл. У Артема тоже в этом году не получится прославить Украину: он набрал всего 222 балла, в то время как у лидера, имя которого не называется, 242 балла.
10 сентября Иванову не повезло на конкурсе, он сам готов признать свою ошибку – не ту тональность выбрал, исполняя песню «Сіла птаха». Парень даже удивляется, что именитые продюсеры, музыканты, аранжировщики довольно-таки высоко оценили песню, в которой он «лажал». Критикам он пообещал, что научится бороться с волнением на конкурсах и поработает над вокалом.
Вчера это случилось. Это немного странно осознавать, но за мои 30 лет из которых 10 я занимаюсь музыкой, в которые я работал, и как артист, и как автор, с огромным количеством музыкантов, продюсеров и певцов, это мое ПЕРВОЕ СОЛЬНОЕ живое выступление перед зрителями. ПЕРВОЕ!!! И сразу на международном конкурсе с трансляцией. Меня трясло как вшивого енота! 😃😃😃 Я уверен, что найдется миллион человек, которые меня будут тыкать в неточно спетые ноты и они будут, конечно правы. Но это МОЙ ШАГ. И я его сделал. По песне. В первый день репетиций мне поменяли песню, которую я готовил три месяца (я не один такой тут). Необходима была громкая и широкая песня, так как конкурс вокалистов. Остановились на этой, потому что я ее хоть знал. В гостиничном номере, за два дня, я сделал арранжировку, @marakuja_records по скайпу писали со мной гитары, а @dmytro.schneider блестяще все это свёл в какие-то экстрасроки. Это моя команда и спасибо ей огромное. Без них я половина. Оценками я доволен. Всем спасибо за поддержку. #isaac #новаяволна #новаяволна2017
В первый день конкурса песня на английском языке в исполнении Артема очень не понравилась признанному авторитету и члену жюри — композитору Игорю Крутому, он дал участнику всего 110 балов. Даже в тройке лидеров, проявивших себя в первый день, Артема Иванова не было: его существенно обошли представители Узбекистана, Армении и Молдавии.