Украина решила отправить в Сочи на «Новую волну-2017» своего представителя, несмотря на натянутые отношения с Россией. Музыкант коллектива «Инь-Янь», Артем Иванов (ISAAC), будучи патриотом, явился на сцену в голубом костюме с желтым платком.

Украина отправила на «Новую волну» в Сочи украинского исполнителя, участника коллектива «Инь-Янь», выпускника проекта «Фабрика Звезд-7» Артема Иванова. Певец отметил, что он является патриотом, будучи вне политики, поэтому выступил в первый конкурсный день в дизайнерском костюме желтого и голубого цветов. Год назад Украина посылала на конкурс в РФ исполнительницу Галину Безрук, которая не сумела принести своей стране победу – уступила хорвату и итальянцу первое место, не добрав один балл. У Артема тоже в этом году не получится прославить Украину: он набрал всего 222 балла, в то время как у лидера, имя которого не называется, 242 балла.

10 сентября Иванову не повезло на конкурсе, он сам готов признать свою ошибку – не ту тональность выбрал, исполняя песню «Сіла птаха». Парень даже удивляется, что именитые продюсеры, музыканты, аранжировщики довольно-таки высоко оценили песню, в которой он «лажал». Критикам он пообещал, что научится бороться с волнением на конкурсах и поработает над вокалом.

В первый день конкурса песня на английском языке в исполнении Артема очень не понравилась признанному авторитету и члену жюри — композитору Игорю Крутому, он дал участнику всего 110 балов. Даже в тройке лидеров, проявивших себя в первый день, Артема Иванова не было: его существенно обошли представители Узбекистана, Армении и Молдавии.