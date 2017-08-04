Новое шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» не помогло дочери певца Данко

Певец Данко заявил СМИ, что шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» ничем не помогло его семье. Певец согласился прийти на программу лишь потому, что в конце эфира пообещали открыть сбор для его больной дочери Агаты. Но этого так и не произошло. Редакция шоу поставила Данко перед фактом: программа Дмитрия Шепелева не объявляет сборов из-за истории с деньгами для Жанны Фриске.

Новое шоу Дмитрия Шепелева на «Первом канале» недавно стартовало, но успело испортить себе репутацию: редакция программы обманула певца Данко, отца ребенка с инвалидностью. Исполнитель пришел на ток-шоу только потому, что ему нужны деньги на лечение дочери Агаты. Данко завил, что текст пришлось читать «с бумажки», он был отредактирован руководством, но после выполнения им условий программа не объявила сбор средств для маленькой девочки с ДЦП. Как заявили Данко сотрудники передачи, после скандала со средствами для Жанны Фриске никто не будет слать деньги на счет, продиктованный Шепелевым.

В эфире программы Данко заявил, что у него есть претензии к его фактической жене Наталье – певец подозревает, что его дочь Агата, болеющая ДЦП, не от него. Исполнитель наговорил о своей жене много гадостей, но потом признался, что это было часть сценария шоу.

К своей супруге Данко относится хорошо, она и вовсе не хотела играть в студии передачи роль его врага. Но женщине заплатили деньги за участие, их хватит, чтобы свозить Агату на реабилитацию в Анапу, но не на полноценное лечение.