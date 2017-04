Нюша поменяла режиссера во время съемок нового клипа

Дорогие мои, я знаю, что вы очень ждали выхода моего клипа "Тебя любить", мы до последнего надеялись, что режиссер предоставит тот материал, о котором мы договаривались до начала съемок. Но, к сожалению, он не выполнил своих обязательств и нам пришлось снимать видео заново. Обещаю, что в течение нескольких недель вы его увидите🙏🏻💋💋💋#nyusha #нюша #тебялюбить Photo by @rodinru

