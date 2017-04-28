Нюша поменяла режиссера во время съемок нового клипа

Нюша прекратила работу с режиссером из-за несоответствия отснятого клипа с оговоренной версией. Певица начала работу с новым режиссером и пообещала фанатам, что совсем скоро они увидят клип на композицию «Тебя любить».

Певица Нюша в начале 2017 года начала съемки в новом видеоклипе на композицию «Тебя любить», но за столь долгое время видеоклип так и не вышел на экраны. Артистка очень расстроилась тому, что режиссер не справился со своей работой, так как данная композиция написана самой Нюшей, и она надеялась отснять очень красивый и запоминающийся клип.

«Мы до последнего надеялись, что режиссер предоставит тот материал, о котором мы договаривались до начала съемок. Но, к сожалению, он не выполнил своих обязательств – клип не соответствовал изначально оговоренной концепции. В итоге, мы встретились с Ильей Funkformer и оператором Сергеем Прекрасновым, которые оперативно предложили новые идеи и стилистику для видео, что мне очень понравилось», – рассказывает Нюша.

В видеоработе на песню «Тебя любить» артистка появится на экране в необычном для себя образе – с челкой, и в привычных для нее откровенных нарядах. В видеоработе будет присутствовать множество света и дыма. От издания «Стархит» стало известно, что по задумке нового режиссера чувства персонажей будут переданы через танцоров, при помощи танца. Сама же Нюша поспешила успокоить фанатов и сообщила, что несмотря на задержку выхода клипа, поклонники смогут его увидеть уже через несколько недель.

«Я знаю, что мои поклонники очень ждали выхода клипа «Тебя любить», и я могу уверенно заявить, что в течение нескольких недель вы сможете его увидеть», — обратилась певица.

Напомним, что певица совсем скоро выходит замуж, именно поэтому для Нюши эта песня имеет особое значение. Ее избранником стал Игорь Сивоев.