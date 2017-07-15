Ольга Бузова и Ксения Бородина посмеялись над беременной балериной Анной Тихомировой

Ведущие «Дома-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина жестоко посмеялись в прямом эфире над балериной Большого театра Анной Тихомировой – девушка села на шпагат, будучи в положении. Бузова и Бородина изгалялись над этим факта, пророча Анне первые в мире «незаметные роды».

Оргкомитет «Дома-2» решил, что будет здорово, если ведущие проекта будут подобно Ивану Урганту весело комментировать новости шоу-бизнеса. Но получается у Бузовой и Бородиной пока очень плохо: у Урганта шутки уместные, добрые и остроумные, а Оля и Ксюша издевались над беременной балериной Анной Тихомировой. Они заявляли, что если она на позднем сроке спокойно садится на шпагат, то и родит «незаметно», прямо на сцене в балетной пачке, танцуя при этом лебедя в «Лебедином озере». У нее появится маленький «лебеденок» — новый член балетной труппы.

Выпуск с комментариями Ольги Бузовой и Ксении Бородиной уже разнесли в пух и прах, а некоторые переходят на мат. «Дом-2», по мнению пользователей Сети, неизвестно во что превращается – «из бездетной Ольги Бузовой прет зависть», а Ксения Бородина скорее успеху Анны завидует. На стороне беременной балерины оказалось очень много людей, которые подписаны на «Инстаграм» «Дома-2».

Напрямую Ксении Бородиной рассказать о том, как она неправа, изгаляясь над будущей мамой, уже невозможно. Ведущая вытирает все негативное о себе, а тех, кто ее не восхваляет, заносит в черный список. Как отреагировала Анна Тихомирова на такие комментарии о себе – неизвестно.