Ольга Бузова изменяла Тарасову с богатым и влиятельным экс-депутатом – Лена Миро

Ольга Бузова снова оказалась в центре внимания. Скандальная блогера Лена Миро выдвинула новую версию развода Бузовой с Дмитрием Тарасовым. По ее словам, у Ольги был роман с неким влиятельным человеком, из-за чего Дмитрий и пожелал немедленного развода.

Лена Миро даже называем имя «богатого и влиятельного» любовника телеведущей. Это – Алексей Митрофанов – бывший депутат Государственной думы, который вынужден был «бежать» из России несколько лет тому назад. Блогер утверждает: в свое время Митрофанов активно появлялся на телевидении и там, естественно, пересекался с Бузовой. Между ними возникли некие интриги, и продолжаются они до текущего времени, несмотря на то, что экс-депутата не было в России. Миро предполагает, что они могли встречаться в Украине, когда телеведущая ранее бывала в этой стране.

По ее словам, Тарасов об интрижках жены разведал и пожелал развестись без лишней шумихи. А все потому, что, как отмечает Лена Миро, он боялся влиятельного любовника жены.

Кроме того, блогерша уверена: шумиха вокруг расставания Ольги с Дмитрием была создана искусственно и по инициативе Ольги. Устроил всю эту кампанию как раз Алексей Митрофанов. А сама Бузова тем временем привлекала новых подписчиков и стремительно повышала свои рейтинги.

Свою версию Лена Миро не подкрепляет доказательствами, однако уверяет, что получила сведения от достоверного источника, знакомого с ситуацией. В завершение блогер называет телеведущую «алчной женщиной».