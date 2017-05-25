Ольга Бузова, известная по проекту «Дом-2», после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, активно увлеклась музыкальной карьерой, решившись добиться в этой сфере значительного успеха. В интернете активно обсуждается уход телеведущей с проекта «Дом-2», который будет инициирован самой Ольгой.

Несколько дней назад на просторах интернета появилась информация о том, что известная телеведущая и бывшая участница скандального проекта «Дом-2» решила покинуть телевизионную стройку и углубиться в сольную карьеру певицы. Поклонники звезды очень обеспокоены такими слухами, которые не имеют под собой никаких оснований. Официальных заявлений ни со стороны самой Ольги, ни со стороны руководства проекта пока не поступало.

Тем не менее, поклонники телепроекта уже активно обсуждают, кто станет основными ведущими телестройки. На сегодня этих кандидатур две: Ксения Бородина и Ольга Орлова, которая недавно была введена в качестве новой ведущей на проект. Помимо этих ведущих, проектом будут заниматься такие персоны как Андрей Черкасов, Влад Кадони и Катя Жужа.

Вчера проучила огромное количество комплиментов 👸🏻💋💋💋 Спасибо за добрые и тёплые слова ❤️ образ от @olgabuzova_design 💣 A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on May 25, 2017 at 4:57am PDT

Новость о том, что Ольга будет покидать в скором будущем проект, вызвала большой резонанс в блогосфере, особенно среди поклонников телестройки. Многие сожалеют о таком решении и просят звезду одуматься и не принимать скоропалительных решений, поскольку потом Ольга вряд ли сможет вернуться на проект. Но большинство зрителей предполагают, что такие заявления и слухи являются всего лишь пиар-ходом, который привлечет еще больше внимания к персоне самой Ольги и повысить рейтинги ее музыкальных композиций.

В итоге внести ясность в вопрос об уходе Ольги Бузовой с телепроекта решил PR-диреткор звезды, он заявил о том, вся информация об уходе Ольги с проекта, всего лишь слухи. И пока она остается ведущей проекта и одновременно занимается музыкой.