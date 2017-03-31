Ольга Бузова решила освоить коньки под руководством Евгения Плющенко

Ольга Бузова решила не останавливаться на достигнутом и попыталась освоить еще одно перспективное занятие. На этот раз телеведущая, писательница и певица встала на коньки. А учил Ольгу фигурному катанию один из лучших в своем деле – Евгений Плющенко.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» регулярно покоряет новые вершины отечественного шоу-бизнеса. Успехов на профессиональной сцене Ольге показалось мало. Не останавливают ее и проблемы со здоровьем, вызванные зачастую переутомлением и недосыпанием. Теперь Бузова решила стать на коньки под руководством триумфатора Олимпийских игр Евгения Плющенко.

В своем Инстаграме Бузова поделилась фотографией с Евгением и даже видеокадрами с их тренировки. Правда, на видео Ольга вовсе не блещет навыками катания на льду. В конце ролика телезвезда попросту упала на пятую точку, а заодно и продемонстрировала свою очень даже неплохую растяжку.

Как оказалось, Евгений Плющенко проводил мастер-класс для деток, а заодно и для Ольги Бузовой. Спортсмен рассказал, что впервые пообщался со своей звездной ученицей с глазу на глаз и был поражен, насколько доброй и интеллигентной она оказалась.

В свою очередь Бузова тоже поблагодарила Плющенко за хороший урок. Отдельно телеведущая отметила, что Евгений и Яна Рудковская – люди, которые не только болтают, но и занимаются действительно полезными делами. Поклонники в своем большинстве поддержали Бузову в ее начинании, однако некоторые откровенно высмеяли ее за неумение стоять на коньках.