Ольга Бузова: Яна Поплавская раскритиковала певицу за откровенный наряд

Начинающую певицу Ольгу Бузову раскритиковала актриса Яна Поплавская. Она уверена, что одетых в «голые платья» звезд пора вышвыривать с приличных приемов и светских мероприятий. Беда в том, как считает Яна, что Бузову не останавливают и не требуют, чтобы она переоделась во что-то другое, и от этого певицы вроде Ольги смелеют и наглеют.

«Голый» наряд певицы Ольги Бузовой на премии «Russian Musicbox» стало притчей во языцах в отечественном шоу-бизнесе. Певицу ругают, упрекают в пошлости, и актриса Яна Поплавская не осталась молчать в стороне. Она отметила, что дело в данном случае не в Ольге, а в организаторах церемонии награждения – звезд в подобных нарядах нужно гнать взашей. Никто не заметил того факта, что Бузова завоевала премию «Russian Musicbox», все смотрели только на нижнее белье Ольги, которое светилось под платьем. Известная «Красная шапочка» Яна Поплавская в ужасе от стиля певицы и телеведущей, актриса никак не может принять тот факт, что в моде сейчас дешевая популярность: о звезде должны говорить, а ругают ее или хвалят – не имеет значения. Да и «Russian Musicbox» – не известный бренд, он не сильно заботится о репутации.

Только что. Я. На красной ковровой дорожке премии @russian_musicbox 👸🏻#моилюдивсегдасомной 💋 Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 23 2017 в 9:10 PDT

Бузова не единственная представительница шоу-бизнеса, попавшая под шквал критики Яны Поплавской. До начинающей певицы артистку волновали и раздражали геи: она никак не могла понять, что на эстраде делают «женоподобные мужчины», почему все с ними заигрывают и боятся прослыть нетолерантными. Друзья поддержали любимицу в «Фейсбуке», а хейтеры нашли повод наброситься.