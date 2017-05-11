Полина Гагарина, которая долгое время скрывала свою беременность, после рождения дочки не стала долго засиживаться в декрете, а уже через 2 недели после родов дала частный концерт на закрытой вечеринке в Москве. Певица очень рада тому факту, что она быстро смогла вернуться к работе.

Известная российская певица Полина Гагарина, которая второй раз стала мамой замечательной малышки, сообщила своим поклонникам о том, что она не собирается засиживаться в декрете и уже готова приступить к работе. Сначала звезда опубликовала в своем микроблоге видео, на котором она вместе со своим коллективом тренируется после краткосрочного перерыва, а потом опубликовала кадры с закрытой вечеринки, на которой и выступила сама Гагарина. Звезда заявила, что она очень рада тому факту, что после перерыва она уже на сцене и приступила к своим прямым обязанностям.

Выступила Полина Гагарина на одной из закрытых вечеринок, проходивших в Москве. Концертный наряд звезды состоял из черного платья с пышной юбкой, которые как нельзя лучше подчеркивали отменную фигуру певицы. Все подписчики звезды оценили прекрасную форму артистки, отметив, что звезда достаточно быстро пришла в форму после беременности и родов. Кстати, после первой беременности Полина набрала очень много лишних килограммов, с которыми достаточно долго боролась, чтобы достичь идеальной фигуры.

Сама певица старалась максимально скрыть информацию о своей беременности, аргументируя это тем, что в этот период она очень хотела уединения и наслаждения этим временем. Полина Гагарина отметила, что появление ребенка – это таинство семьи, но не общественности, поэтому не хотела никаких домыслов в ее адрес. Также Гагарина отметила и тот факт, что в первую беременность ее фото распространялись в социальных сетях для рекламы средств для похудения. Вот чтобы избежать таких неприятностей, Гагарина также скрывала информацию о своей беременности.