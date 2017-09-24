Полина Гагарина: Сын певицы отбывается от назойливых поклонниц

Перед тем как дать большие сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге Полина Гагарина посетила студию программы “Вечерний Ургант”. Она поведала ведущему о своих дальнейших творческих планах, а также о муже и детях.

Во время съёмок программы артистка исполнила одну из своих песен, а также с удовольствием ответила на несколько вопросов. Также она рассказала и о своих детях, которые появились на свет с десятилетним интервалом. Из-за такой разницы в возрасте между её детьми, она стала ощущать себя совершено иначе в роли матери. Как оказалось она не любит петь дома, поэтому исполнять колыбельные песни для маленькой Мии приходится мужу, который всегда стремиться делать это с особенным рвением. Артистка уверяет, что перед рождением дочери всеми возможными способами подготавливали к этому их сына. Родители говорили ему, что ему придется стать взрослым и научиться засыпать без сказок на ночь, так как после рождения сестры все внимание будет уделяться ей. Мальчик не верил, что у него скоро появится сестра, и поэтому не хотел взрослеть. Однако не так давно с ним произошли неожиданные для его родителей метаморфозы. Буквально после двух месяцев после рождения сестры, мальчик стал ухаживать за собой, делая модные прически. Потом телефон мальчика начал разрываться от СМСок и звонков от девочек, некоторые из которых значительно старше его.

Для родителей такой поворот стал очень неожиданным, а для Полины и вовсе настоящим ударом, ведь мальчику еще нет десяти лет. Однажды мальчик привел домой одну из своих подруг, познакомив её с родителями. Гагарина отмечает, что она наверняка будет очень вредной свекровью.