Полина Гагарина удивилась от сюрприза мужа на свой день рождения

Знаменитая исполнительница весело отпраздновала свой день рождения. Поздравить певицу собрались самые близкие друзья и родственники. Больше всех постарался для Полины её муж, который приготовил для неё необычный сюрприз.

Недавно Полина Гагарина отпраздновала свой 30-ти летний юбилей. С днем рождения её поздравили самые близкие друзья и родственники. Исполнительница была буквально усыпана разными подарками в виде цветов украшений и всего подобного.

Однако самым лучшим образом отличиться удалось её мужу, который устроил необычный сюрприз для своей жены. Когда Полина зашла комнату, то увидела неизвестных людей, лица которых были закрыты портретами Гагариной. Этим сюрприз не ограничился, приглашенные люди исполнили для неё песню группы «Грибы».