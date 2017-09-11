Сардор Милано приехал на «Новую волну» представлять Узбекистан

Финалист пятого «Голоса» Сардор Милано приехал в Россию ради представления Узбекистана на конкурсе «Новая волна». По словам певца, другие узбеки не добились в этом конкурсе высот, все время они «болтались внизу таблицы». Сардор решил исправить это упущение и прославить малую родину даже несмотря на то, что работает и записывается в основном в США.

Исполнитель Сардор Милано решил прославить свой родной Узбекистан на «Новой волне», хотя на данный момент он учится, работает и записывает англоязычный альбом в Штатах. Сардора знают по пятому сезону шоу «Голос» — талантливый, харизматичный певец дошел до четвертого места, после чего им всерьез заинтересовались. Однако «первой любовью» исполнителя является конкурс «Новая волна» — туда его 10 лет назад не взяли из-за возраста, а другие узбекские певцы не показали Узбекистан должным образом, то и дело уступая победу другим странам. Исполнитель решил: сколько можно его Родине висеть где-то внизу таблиц? В Сочи он приехал только за призовыми местами.

Репетиции конкурса, по словам Сардора Милано, суровая школа жизни. Певцы трудятся с утра до ночи, конкуренция исполнителей очень высока, но они не ссорятся, не видят в конкуренте врага и не интригуют. «Новая волна» считается конкурсом для новых звезд эстрады, которые нужно «зажечь», а иногда представлять страну могут люди вроде Милано – состоявшиеся исполнители, хорошо знакомые с составом жюри.

С наставником @bilanofficial и просто замечательным человеком, которого я всегда встречаю с теплом за кулисами. Очень уважаю творчество Димы и в наше время, когда тренды в музыке управляют степенью востребованности, по моему мнению Дима вне трендов, он давно уже фундаментальный артист которого всегда будут любить и везде будут ждать! ❤️ A post shared by Sardor Milano (@sardormilano) on Sep 11, 2017 at 2:08am PDT

Милано рассчитывает на победу, поскольку у него достаточно сильный материал для конкурса. Для одной из песен Сардора музыку написал Валерий Меладзе, знакомый с конкурсантом со времен «Голоса-5». Другая песня Милано, «Грация», прозвучит впервые за всю историю существования «Новой волны» на итальянском языке.