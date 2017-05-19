Саша Жулина, старшая дочь фигуристки Татьяны Навки, получила должность телеведущей на канале “Муз-ТВ”. В ее обязанности входит анонсирование новых клипов еженедельно по вторникам. Татьяна Навка профессиональный выбор дочери одобрила.

В своем интервью для СМИ, олимпийская чемпионка Татьяна Навка неоднократно говорила, что она гордится своими детьми. Младшая дочь спортсменки, Надежда, еще очень маленькая, ей только два года, но она уже учит китайский язык и стоит на коньках. Что касается ее старшей дочери Саши Жулиной, по словам, матери, она долго занималась теннисом и мечтала о спортивной карьере. Точку в этих стремлениях девушки поставила травма колена, плюс Саша не достаточно высокого роста для тенниса. После травмы она стала заниматься музыкальной карьерой, даже выпустила несколько клипов и песен. Татьяна с мужем водили Сашу к профессионалам и те подтвердили, что у их дочери действительно есть талант и с таким голосом можно рассчитывать на успех.

Теперь Сашу пригласили на канал “Муз-ТВ” в качестве телеведущей. Каждый вторник она будет представлять телезрителям несколько новых музыкальных новинок.

По словам Татьяны, она полностью доверяет своей дочери и ее профессиональным предпочтениям, на чем бы в итоге она не остановилась, мать готова ее поддержать. Также, по признанию, Навки, она и Саша являются настоящими подругами.