Шимко Алеша: экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова оправдывает женщину, сбившую мальчика

Скандальная экс-участница «Дома-2» — Юлия Салибекова была приглашена на передачу «Пусть говорят» в качестве эксперта. Выпуск был посвящен сбитому насмерть, 23 апреля в Подмосковье, Алеше Шимко. Юлия шокировала общественность тем, что пыталась оправдать автоледи.
Выпуск рейтингового шоу «Пусть говорят», на который пригласили экс-участницу «Дома-2», был посвящен беспрецедентному случаю с «пьяным мальчиком» — у Алеши в крови обнаружили 2,7 промилле, что равноценно составу крови взрослого, системно пьющего человека. Отца мальчика — Романа Шимко, все жалели, он плакал в студии шоу, доказывая, что анализ крови сфальсифицировали, а записи с камер наблюдения стерли. Юлия Салибекова, в свою очередь, завила, что Ольга А. — не убийца, у нее не было злого умысла, она просто невнимательная и безалаберная женщина, которая получит свое, но не заслужила всенародной ненависти.
Комментарии Юлии в роли эксперта имели огромный резонанс: другие матери не простили участнице «Дома-2» слова о том, что Ольга «просто безалаберная». Но Юлия заявляет, что ее слова истолковали не так: она осуждает Ольгу А., сбившую мальчика, но и отца, запустившего «пиар-машину», тоже не понимает. «Зачем искать правды на ток-шоу, если Алешу это все равно не оживит?», — считает Юлия. Она сама – мама двоих детей, Ольга А. – тоже мама, а в ситуацию с наездом из-за невнимательности попасть может каждый. И не за убийством маленького мальчика приехала Ольга тем днем в тот двор.
Любимая передача #пустьговорят ! #пустьговорятсандрееммалаховым #андреймалахов Прошу особо умных не писать мне гадости под постом по поводу передачи и моих высказываний по теме ! Безусловно это страшнейшее в мире горе — терять ребёнка и пусть 1000 раз неправа эта женщина , привысила скорость , говорила по телефону, но на Ее месте мог бы оказаться любой из вас, ваши мужья, сестры , братья! Перед тем как писать ей "убийца", представьте себя на Ее месте и поймите, она не приехала в этот двор за убийством! Малыша не вернуть — это факт, и насказать хочется обидчика,но постарайтесь не быть такими кровожадными! За последнее время слишком много историй с детьми под колёсами авто, наверное, стоит водить детей за ручку, не пускать на дорогу , ведь всех непутевых водителей не пересажаешь! А детей нужно беречь! Уж так случилось, что мы живём во времена технического прогресса и Машины на каждом шагу ! Я не оправдываю женщину -водителя, она своё получит по закону , особенно после выхода передачи в эфир! Люди не будьте такими кровожадными, будьте бдительными и осторожными ! А вам лишь бы распинать кого нибудь и убивать , все равно за что! И меня готовы распять, за то что я не прокленала водителя!!!
Чтобы избежать травли в Сети, Салибекова призвала пользователей предоставить Ольгу А. закону и не становиться судьями. Всех таких безалаберных не пересажаешь, но и линчевать их тоже не надо. Из-за шквала критики Юлия закрыла комментарии в соцсетях.