Шимко Алеша: экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова оправдывает женщину, сбившую мальчика

Скандальная экс-участница «Дома-2» — Юлия Салибекова была приглашена на передачу «Пусть говорят» в качестве эксперта. Выпуск был посвящен сбитому насмерть, 23 апреля в Подмосковье, Алеше Шимко. Юлия шокировала общественность тем, что пыталась оправдать автоледи.

Выпуск рейтингового шоу «Пусть говорят», на который пригласили экс-участницу «Дома-2», был посвящен беспрецедентному случаю с «пьяным мальчиком» — у Алеши в крови обнаружили 2,7 промилле, что равноценно составу крови взрослого, системно пьющего человека. Отца мальчика — Романа Шимко, все жалели, он плакал в студии шоу, доказывая, что анализ крови сфальсифицировали, а записи с камер наблюдения стерли. Юлия Салибекова, в свою очередь, завила, что Ольга А. — не убийца, у нее не было злого умысла, она просто невнимательная и безалаберная женщина, которая получит свое, но не заслужила всенародной ненависти.

Комментарии Юлии в роли эксперта имели огромный резонанс: другие матери не простили участнице «Дома-2» слова о том, что Ольга «просто безалаберная». Но Юлия заявляет, что ее слова истолковали не так: она осуждает Ольгу А., сбившую мальчика, но и отца, запустившего «пиар-машину», тоже не понимает. «Зачем искать правды на ток-шоу, если Алешу это все равно не оживит?», — считает Юлия. Она сама – мама двоих детей, Ольга А. – тоже мама, а в ситуацию с наездом из-за невнимательности попасть может каждый. И не за убийством маленького мальчика приехала Ольга тем днем в тот двор.

Чтобы избежать травли в Сети, Салибекова призвала пользователей предоставить Ольгу А. закону и не становиться судьями. Всех таких безалаберных не пересажаешь, но и линчевать их тоже не надо. Из-за шквала критики Юлия закрыла комментарии в соцсетях.