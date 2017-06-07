Сын Антона Гусева будет развлекать гостей на его свадьбе

Одним из самых главных гостей бракосочетания Антона Гусева и Виктории Романец станет четырехлетний сын жениха — Даниэль. Оказывается, мальчику очень нравится посещать подобного рода мероприятия, где веселятся множество людей.

На торжество Антон с Викой пригласили более сотни гостей, в их число входят родители, друзья и коллеги по телепроекту «Дом-2». Самым главным гостем на свадьбе будет четырёхлетний сын Антона — Даниэль. Отец мальчика рассказал журналистам о том, что его сын приготовил сюрприз для них. Он добавил также, что ребенок очень любит присутствовать на мероприятиях, где веселится много людей. Антон не исключает возможности, что Даниэль может выполнить роль тамады.

Уже известно, что празднование свадьбы будет проходить в шикарном ресторане, расположенном в центре столицы. После бракосочетания новоиспеченные супруги отправятся отдыхать во Францию, там они планируют позагорать на пляже и посмотреть города. Несмотря на то, что до свадьбы остался месяц, пара поспешно занимается решением организационных вопросов, надеясь успеть всё сделать в срок.